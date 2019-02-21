لقاء بين علي ناصر محمد وجريفيث وبحثا ملف إحلال السلام في اليمن

بحث الرئيس السابق علي ناصر محمد مع المبعوث الاممي جريفيث الوضع في اليمن وسبل تعزيز الحل السياسي والسلام.

جاء ذلك في لقاء بينهما اليوم في الاردن.

وهذا اللقاء هو امتداد للقاءات سابقة وآخرها في 14 اكتوبر 2018م.

وأشاد علي ناصر بجهود المبعوث ومساعيه الأممية الصادقة مع كل الأطراف في اليمن شمالا وجنوبا من أجل تحقيق الأمن والأستقرار.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها لحقن الدماء في الحديدة وبقية المدن اليمنية على طريق احلال السلام في اليمن وبتعاون كافة الأطراف الوطنية في اليمن بهذا الشأن.

وأكد علي ناصر محمد وقوفه الى جانب جهود المبعوث الاممي، كما ناشد كافة الأطراف اليمنية والأقليمية والدولية على انجاح مساعيه السلمية للخروج من دوامة الحرب والصراع التي يمر بها الشعب اليمني وشعوب المنطقة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن التي تشرف في مارس القادم على الدخول في عامها الخامس والتي يدفع ثمنها شعبنا، ولا يستفيد منها الا تجار الحروب.