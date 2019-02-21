يواصل الدولار والسعودي الصعود بشكل بطيئ بعد يومين من انخفاضه.
وطبقا لمصرفيون فإن أسعار العملات اليوم الخميس هي على النحو التالي:
فبرایر 2019 م في حضرموت
أسعار الشرا ء .
السعودي : 150
الدولار : 573
الإماراتي : 152
العماني : 1460
أسعار البیع :
السعودي : 152
الدولار : 577
الإماراتي : 154
العُماني : 1490
ِ
كانت هذه تفاصيل خبر صعود للدولار والسعودي بعد يومين من انفاضة "آخر تحديث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.