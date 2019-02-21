الجيش يسيطر على مواقع جديدة في كتاف وشرطة الجوف تفكك عبوة ناسفة

تواصل قوات الجيش التقدم المتواصل في محافظة صعدة شمال البلاد وطرد ودحر المليشيا منها.

وتمكن الجيش اليوم الخميس من السيطرة على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الاسفلتي المؤدي الى "ال ابو جبار" وتم الالتحام مع لواء "التوحيد" الذي يخوض معاركة حالياً في عمق كتاف بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش في تصريحات صحفية أن هذا الانتصار يمثل تقدم مهم من الناحية العسكرية حيث يقوم بتأمين خطوط امداد الجيش الوطني في كتاف والاقتراب من قطع خط أمداد مليشيا الحوثي الانقلابية في "محجوبه" الذي يعتبر أهم خطوط امداد صعده.

وفي محافظة الجوف تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية الحزم ظهر اليوم عبوة ناسفه زرعت بأحد اطقم الجيش الوطني بمدينة الحزم.

وأوضح مدير شرطة مديرية الحزم وفقا لوكالة سبأ ان رجال الامن طوقوا المكان قبيل استدعاء الفرق الهندسية والتي بدورها قامت بتفكيك العبوه الناسفة.