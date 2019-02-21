1000 سلة يقدمها الهلال الإماراتي لمديرية الحصين بالضالع

يواصل الهلال الاحمر الاماراتي تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المحررة حيث دشن وكيل أول محافظ الضالع المهندس نبيل عفيف، اليوم توزيع 1000 سلة غذائية للأهالي مديرية الحصين بمحافظة الضالع مقدمة من هيئة الهلال الاحمر الإماراتي.

وخلال التدشين الذي حضره، مدير عام مديرية الحصين العميد علي مصلح، أشاد الوكيل عفيف بدور دولة الامارات في تقديم يد العون للأسر الفقيرة التي تعاني صعوبة في توفير سبل العيش خصوصا في هذه المناطق البعيدة.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات لكل من يرغب بتقديم المساعدة من المنظمات الدولة والمحلية للأسر الفقيرة في مديريات محافظة الضالع.

وفي مدينة الخوخة افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة الفتح الأساسية والثانوية في مديرية القطابا بمديرية الخوخة، وذلك عقب الانتهاء من ترميمها وتأهيلها، وذلك ضمن دعم الهيئة المستمر للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار ممثل الهلال الأحمر بالساحل الغربي، إلى أن المشروع شمل تأهيل وتجهيز 7 فصول دراسية مع ملحقاتها من غرفة للإدارة وأخرى للمخازن وتوفير إذاعة مدرسية، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأضاف مدير عام مديرية الخوخة، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نفذت العديد من المشاريع بالمجالات الإنسانية، والخدمية والتنموية، مما أسهم في عودة الحياة والاستقرار بقرى ومناطق الخوخة ومناطق مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام.

وعبر طلاب المدرسة عن سرورهم بعد عودة أكثر من 1800 طالب وطالبة إلى المدرسة عقب انتهاء أعمال الترميم، مثمنين دور دولة الإمارات الشقيقة في دعم العملية التعليمية وجميع المجالات بمديرية الخوخة وباقي المديريات الواقعة على الساحل الغربي.