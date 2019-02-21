مركز الملك سلمان ينفذ دورة عن مكافحة الآفات الحشرية في تريم بحضرموت

استفاد 50 مزارعًا في مديرية تريم بمحافظة حضرموت من الدورة التدريبية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول كيفية مكافحة أهم الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

وتعرف المشاركون -خلال الدورة التي تعد من ضمن البرامج التدريبية بالقطاع الزراعي لمشروع "تحسين سبل العيش"- على الآفات الحشرية، ومعاينة تلك الآفات التي تصيب المحاصيل، وأنواع الحشرات، والمبيدات المناسبة لمكافحتها بطرق علمية صحيحة.

وعبّر المزارعون المستفيدون عن سرورهم بمثل هذه الدورات، والتطبيقات العملية التي تسهم في نشر الوعي لديهم حتى يستطيعوا مجابهة ومكافحة الآفات قبل انتشارها، من خلال التعرف على الأمراض وطرق الوقاية منها، وأهم الحشرات التي تقضي على الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية.