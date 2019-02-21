انعقاد الاجتماع الأول للجنة تحديد معالم حقول الآبار بحضرموت

انعقد، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة تحديد معالم حقول الآبار بمحافظة حضرموت المكوّنة من مكتب وزارة الشؤون القانونية، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وهيئة الموارد المائية، وهيئة الأراضي والتخطيط العمراني، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرقات، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب وزارة الزراعة والري.

تحدث مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمحافظة عبد الله الحمومي -في بداية الاجتماع- عن الاتفاق على رئيس اللجنة ونائبه، والرفع بمواقع حقول الآبار التابعة للمؤسسة المحلية للمياه، وتحديد برنامج الاجتماعات والنزول الميداني.

وأفاد مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير بأن حقول الآبار الموجودة سيتم تحديد معالمها وحدودها، وآلية عملية التغذية لهذه الآبار، وبالنسبة للحصول المقترحة المستقبلية، فلابد من التنسيق فيما بين هيئة المساحة الجيولوجية والمؤسسة المحلية للمرأة والموارد المائية -كل منهما حسب تخصصها- كي لا تتكرر الأخطاء الشائعة وتتوقف أنشطة في مجالات أخرى والتي كان بالإمكان الاستفادة منها في التغذية المائية للآبار وبآلية معتمدة من الجيولوجيا.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تكون الجهة المعنية هي المؤسسة المحلية للمياه التي تتبعها الحقول رئيسًا، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية نائبًا، وبقية الجهات ذات العلاقة أعضاء ومندوبين.

كما تم الاتفاق على أن يتم بالرفع من كل أعضاء اللجنة من حيث الاختصاصات والمهام، والاجتماع الأسبوع المقبل والنزول الميداني، وأن يكون عمل اللجنة لفترة شهر، وإمكانية الاستعانة بما تراه اللجنة مفيدًا، واُختتم الاجتماع بالتصويت والإقرار على نقاط الاجتماع.