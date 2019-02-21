صحيفة: أي انتهاك آخر للحوثيين لخطة الحديدة لابد أن يواجه بالحزم

قالت صحيفة خليجية، إنه آن الأوان أن تخرج أزمة اليمن من الحلقة المفرغة وتدخل إطاراً جدياً في طريق الحل السياسي بعد أكثر من 4 سنوات على الانقلاب الحوثي ضد الشرعية.

وأكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - أنه لا بد من بداية في مكان ما.. ولأن معاناة المدنيين تبقى الأهم، تشكل الحديدة أفضل البدايات لتخفيف هذه المعاناة، فعبر المدينة وموانئها يمر نحو 70% من المساعدات الإغاثية، وبالتالي فإن تحييدها وإنهاء هيمنة الميليشيات عليها سيفتحان الباب أمام تسريع هذه المساعدات إلى جميع المحافظات اليمنية بلا استثناء.

وأشارت إلى أنه منذ اتفاق السويد في ديسمبر، لم يصدر عن الحوثيين أكثر من الكلمات، بينما غاب عن المشهد أي تنفيذ لأي التزام. والآن دعم أممي آخر لخطة جديدة بشأن إعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات، تبقى أسيرة الأفعال على أرض الواقع.

وطالبت بتطابق الأقوال مع الأفعال حتى لا تصطدم الخطة الأممية بحائط مسدود آخر.. مشيرة إلى أنه ليس مطلوباً من الحوثيين في هذه المرحلة أكثر من مراعاة أوضاع ملايين المدنيين الذين يئنون من الجوع والعوز بدلاً من الإصرار على مضاعفة معاناتهم بمزيد من التجاهل واللامبالاة للوساطة الأممية، ناهيك عن العراقيل المهددة لعمل المنظمات الإغاثية.

وشددت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها على أن أي انتهاك آخر للحوثيين لخطة الحديدة، لابد أن يواجه بالحزم من المجتمع الدولي، وبتسمية المعرقلين بصراحة ووضوح، وإلا فلا جدوى لأي اتفاق.