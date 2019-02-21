شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : لايتحقق السلام بمداهنة مشعل الحرب ومن دمر السلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحته الشخصية بتويتر انه لا يتحقق السلام بمداهنة مشعل الحرب ومن دمر السلام، وإنما بمواجهته وفضحه والضغط عليه.

واضاف المخلافي انه لا يتحقق السلام بمغالطة النفس أو القبول بالخديعة؛ وإنما بمواجهة النفس ورفض الخديعة. وأن للسلام متطلبات لابد من تحققها.

واشار المخلافي ان ما يحدث في الحديدة لا ينبئ أن متطلبات السلام قد توفرت.