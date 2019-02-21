شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : لايتحقق السلام بمداهنة مشعل الحرب ومن دمر السلام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحته الشخصية بتويتر انه لا يتحقق السلام بمداهنة مشعل الحرب ومن دمر السلام، وإنما بمواجهته وفضحه والضغط عليه.
واضاف المخلافي انه لا يتحقق السلام بمغالطة النفس أو القبول بالخديعة؛ وإنما بمواجهة النفس ورفض الخديعة. وأن للسلام متطلبات لابد من تحققها.
واشار المخلافي ان ما يحدث في الحديدة لا ينبئ أن متطلبات السلام قد توفرت.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالملك المخلافي : لايتحقق السلام بمداهنة مشعل الحرب ومن دمر السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.