شكرا لقرائتكم خبر عن أول الصور لطاقم قناة المسيرة بعد أسرهم في حجور.. شاهد المفاجأة التي تم اكتشافها ومن أرسلهم وما الهدف؟ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية في منطقة حجور محافظة حجة شمال غرب اليمن لـ"يمن الغد" أن قبائل حجور تمكنت من أسر طاقم قناة المسيرة الحوثية.

وقالت المصادر لـ"يمن الغد": أن التحقيق الأولي مع طاقم الاعلام الحوثي كشف انهم مرسلون بشكل مباشر من قبل الهالك عبدالملك الحوثي، ويحملون بنادق AK ومسدسات كلوك, وسيارة خاصة لتصوير ونقل انتصارات مزيفة في منطقة العبيسة".

وحصل "يمن الغد" على صورة أفراد طاقم قناة المسيرة الأسرى وعددهم ثلاثة وحاولوا التسلل إلى العبيسه من أجل التصوير وإيهام الرأي العام أنها قد أحتِلّت من قِبل العدوان الحوثي.. لكنهم أسروا على يد الأبطال الذين يتواجدون على كل شبر من أرضهم الطاهرة".

وجاء ذلك عقب هجوم حوثي عنيف على منطقة العبيسة انتهى بمجزرة مروعة في صفوف الحوثيين وسقوط نحو 30 منهم بين قتيل وجريح وفرار من تبقى منهم يجرون أذيال الهزيمة".