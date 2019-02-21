شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز ”مارب” وتحليق مكثف للطيران.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع دوي انفجارات متتالية قبل قليل من الجهة الغربية لمدينة مأرب شمال شرقي البلاد. وأضاف السكان" أن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة للتحالف العربي فوف سماء مدينة مأرب، بالتزامن مع سماع دوي الانفجارات". إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية عن شن قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على تحركات قتالية لميلشيا الحوثي الانقلابية في صروح غرب المدينة".

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