شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اخر المستجدات في جبهة حجور حتى الساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر ان الموجهات لا تزال مستمرة في جنوب وشرق مديرية كشر.

بين ابناء قبائل حجور مليشيا الحوثي . وافاد المصدر ان مليشيا الحوثي مختلف انواع الاسلحة في سعي منها لاحداث تقدم عسكري يرفع من معنويات مقاتلهم بعد هزائم متتالية تلقتها على يد رجال القبائل.

واشار المصدر ان طيران التحالف العربي نفذ عدت غارة جوية استهدفت تعزيزات عسكرية حوثية في وادي الطواية. واكد المصدر سيطرة ابناء حجور عصر اليوم على جبل الشنفي المطل على منطقة العبيسة.

فيما شهدت ليلة امس مواجهات عنيفة استشهد خلالها ثلاثة حجوريين وسقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي .



وفي نفس السياق ذكر المصدر لمواقع غمدان نيوز ان المواجهات في الجبهة الحنوبية لمديرية كشر تم التصدي لزحف حوثي كبير على جبل الجمانة.

قتل فيه عدد من المليشيات واغتنام بعض الاسلحة.. من جانب اخر .حدثت مواجهات بين قوات المنطقة الخامسة المرابطة في مثلث عاهم ةالحوثيين في مديرية مستبا المجاورة لمديرية كشرت في محاولة لفك الحصار الذي تفرضه المليشيات على المديرية منذ اسابيع.

