شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل انباء عن اعتقال قائد اللواء81 في مأرب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انباء اعتقلت سلطات مارب ظهر اليوم قائد اللواء 81 احتياط المرابط في جبهتي نهم وصرواح ،على خلفية مطالبة ضباط وصف وجنود اللواء لمرتباتهم الموقوفة منذ عام كامل. وقالت مصادر غمدان نيوز في مارب ان اللواء عادل القميري استدعى صباح اليوم قائد اللواء العميد/محمد علي الجرادي للحضور الى القصر الجمهوري بمارب ،وعقب وصوله سلمه للشرطة العسكرية. موضحة ان جرحى اللواء الذي يتجاوز عددهم 275 جريحا بينهم 120 معاقا تجمعوا احتجاجا على اعتقال قائدهم الجريح محمد الجرادي.. تفاصيل اوفى لاحقا

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