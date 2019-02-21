شكرا لقرائتكم خبر عن مرتزقة ولصوص حزب الاصلاح يحتشدون وينصبون اول خيمة امام امام مستشفى الثورة لابعاد مديره الاشتراكي وتعييين اصلاحي بدلاً عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع حزب الاصلاح بالعشرات من المرتزقة الذين يستثمرهم الحزب في استهداف خصومه من الكوادر الوطنية الذين لا يخضعون لتوجيهاته

اليوم الأربعاء نصب مرتزقة حزب الاصلاح خيمة امام مستشفى الثورة العام بتعز، للمطالبة بإقالة رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز.الدكتور احمد انعم

هذه ليست المرة الاولى التي يتسدعي الحزب هؤلاء المرتزقة من من يدعون انهم جرحى لينفذو اهدافه القذرة في اقصاء خصومه السياسين فقد استخدم نفس الاسلوب في ابعاد الدكتورة ايلان عبد الحق وكيل المحافظة من رئاسة لجنة الجرحى



ونبه سياسيون من خطورة استقواء حزب الاصلاح بالجنرال الاحمر الذي مكنهم بقرارات رئاسية من الجيش والامن والسلطة المحلية واقصاء كل الكوادر الوطنية وما ستؤل اليها هذه السلوكيات من توتر مجتمعي قادم

وقال السياسيون ان اقصاء انعم الاشتراكي وهو الوحيد الذي قاوم وبقى داخل المستشفى يوفر الخدمات الطبية عندما كانت قذائف الحوثي تتساقط عليه في حين فر الاطباء المنتمين لحزب الاخوان والان حان موعد سيطرتهم على المستشفى وتعيين اصلاحي بدلا من انعم