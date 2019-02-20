محتجون يطالبون بإقالة رئيس هيئة مستشفى الثورة بــ"تعز"

نفذ العشرات من الجرحى في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، منددة بفساد وتدهور وضع مستشفى الثورة العام.

وندد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها عدد من الإدرايين في هيئة المستشفى، بما وصفوه بالفساد الإداري والمالي والإهمال الطبي.

ورفع المشاركون صور ولافتات تطالب بإقالة رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد أنعم، وإحالته للتحقيق.

ونصب المشاركون خيمة اعتصام أمام بوابة المستشفى، مطالبين قيادة المحافظة، ووزارة الصحة، باتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة المتورطين في الفساد الصحي.

وحذر المشاركون في الوقفة من لجوئهم إلى التصعيد إذا استمرت السلطة المحلية وقيادة وزارة الصحة بتجاهل وضع المستشفى.