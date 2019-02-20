شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صورة لشقيق عبدالملك الحوثي وماذا يفعل من أجل حجور؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي سام الغباري منشور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة حديثة لشقيق عبدالملك الحوثي.

وقال الغباري في منشوره الذي رصده محرر "يمن الغد"‏ قال :هذه صورة حديثة للارهابي عبدالخالق بدرالدين الحوثي شقيق الإرهابي عبدالملك في إحدى لقاءاته مع مرتزقته لحشد المقاتلين على ‎حجور البطلة".

وتابع قائلا "أدرج هذا الإرهابي في قرار مجلس الامن كأحد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن اليمني والإقليمي".