شكرا لقرائتكم خبر عن في اول عملية انزال جوي .. شاهد المفاجأة التي عثر عليها ابناء حجور في الهدية السعودية .. (صور وتفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في جبهة حجور بمحافظة حجة أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نفذ أول عملية إنزال في مديرية كشر دعما لرجال القبائل الذين يخوضون معارك عنيفة ضد ميليشيا الإرهاب والإجرام الحوثية ونشرت وسائل اعلام محلية صور توضح ‏صور للمساعدات التي وصلت ‎كشر بعد أول عملية إنزال جوي لـ ‎التحالف في المديرية حيث

الشحنة مكونة من العقاقير والأدوات الطبية والمؤن الغذائية.

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