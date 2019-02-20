شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو الذي هز مشاعر المسلمين وأثار موجة غضب عارمة في أوساط السعوديين والمقيمين في المملكة.. ما الذي حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قيام امرأة بـ ”إلقاء“ طفل لا يتجاوز عمره الأشهر، أمام بوابة أحد مساجد مدينة جدة في السعودية، ثم لاذت بالفرار مسرعة.

وحسب ما وثقه مقطع الفيديو، بدا وقت إلقاء الطفل الرضيع أثناء صلاة الفجر، كما أظهر السيدة ترتدي عباءة سوداء ولا تضع غطاءً كاملًا على وجهها.

وحظي مقطع الفيديو بعدد كبير من التعليقات، أدانت أغلبها تصرف السيدة متهمة إياها بالوقوع في محظور ”الزنا“.

وقال أحد المعلقين ويدعى مراد إنه متكفل بالطفل، وقال آخر ”إن استطاعت أن تهرب من الفضيحة والناس، فلن تستطيع أن تهرب من رب الناس“.

وأرجع احدهم السبب إلى الانفتاح وتعقيد أمور الزواج، فيما ردَّ عليه آخر ”يعني قبل الانفتاح ما كان في مثل هذه الحالات؟“.

وتوقع احدهم أن تكون السيدة من أصول آسيوية، مشيرًا إلى لباسها الذي ظهر تحت العباءة أثناء هروبها، غير أن معلقًا آخر ردَّ عليه “ احنا مِو ملائكة عشان كل ماصار شيء قلنا أجانب“.