شكرا لقرائتكم خبر عن هــــــــام .. الحوثي يخسر أحد أقاربه وأبرز قياداته أثناء قيادته للمليشيات في حجور .. شــاهد من يكون (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية لـ"يمن الغد" مقتل أحد أبرز قيادات مليشيات الحوثي في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وقالت مصادر "يمن الغد" أن مليشيات الحوثي فقدت أحد أبرز قياداتها الأمنية في صنعاء حيث لقي مصرعه بغارة جوية اثناء اشرافه على مجاميع حوثية في جبهة حجور". وأضافت المصادر "أن الصريع هو المقدم حمدان محمد عيضة الجرمي المقشي ويدعى "أبو حسين" وهو من أبناء محافظة صعدة وأحد أفراد اسرة عبدالملك الحوثي وتم تعيينه مشرفا أمنيا للمليشيات في القطاع الغربي لصنعاء ".

كانت هذه تفاصيل خبر هــــــــام .. الحوثي يخسر أحد أقاربه وأبرز قياداته أثناء قيادته للمليشيات في حجور .. شــاهد من يكون (الاسم + صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.