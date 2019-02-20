شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : تفاصيل ماحدث فجر اليوم في حجور .. الحوثيون يشنون اعنف هجوم وقائد الحملة يقسم ان لا ينام وجندة إلا في العبسيه .. لكن المفاجأة التي حدثت لهم كانت مروعة .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مليشيا الحوثي فجر اليوم هجوم عنيف على منطقة القيم والعبسية في محاولة منها لاقتحام حجور . وقال الشيخ فهد دهشوش ان قائد الهجوم اقسم ان لا ينام وجندة الى في العبسية وكان واثقا من الانتصار نظرا لكثرة عدد عناصرة وتسليحهم النوعي . واضاف دهشوش في منشورا رصدة موقع صوت المغتربين ان ابطال القبائل تمكنو من صد الهجوم الحوثي واجبروهم على الفرار والعودة مخلفين اكثر من 30 قتيل ، فيما سقط من ثلاثة شهداء من بني النمشة اثناء صدهم للهجوم .

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : تفاصيل ماحدث فجر اليوم في حجور .. الحوثيون يشنون اعنف هجوم وقائد الحملة يقسم ان لا ينام وجندة إلا في العبسيه .. لكن المفاجأة التي حدثت لهم كانت مروعة .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.