شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : والدة الشاب محمد الإقليمي تظهر بحالة منهارة وتطالب بدفن جثمان ولدها في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت والدة الشاب الشهيد " محمد ذو الفقار الجحافي " الجهات المسؤولة في عدن إعادته جثته إلى صنعاء ودفنه في العاصمة. وفي مقطع قصير حصل المشهد اليمني على نسخة منه ظهرت حالة والدة " محمد " في حالة منهارة تطالب بجثمان ولدها الذي اغتالته عصابة مسلحة بمدينة عدن التي تشهد انفلات أمني غير مسبوق. وطالبت والدة الشاب بملاحقة القتلة وتسليمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم. وحسب مصادر في أمن مدينة عدن " فإن مسؤولين أمنيين في المدينة يعرقلون نقل جثمان الشاب محمد إلى صنعاء بحجة أن جثمانه لا يتحمل عملية النقل . وفي تفاصيل القصة عند الساعة الخامسة عصر الجمعة ( 15 فبراير 2019)، وأثناء عودة محمد وأصدقائه من منطقة الشيخ عثمان مروا من الطريق البحري الواصل بين منطقة المنصورة ومنطقة خور مكسر. في ذلك التوقيت ودون سابق انذار تفاجئ محمد وأصدقائه بسيارة دفع رباعي "طقم" يستقلها 5 مسلحين يرتدون الزي المدني، تلاحقهم وتطلق النار على سيارتهم بكثافة دون أي سبب، ليتم استهداف إطارات السيارة الكورولا الخلفية قبل أن تتوقف. هرع المسلحون الملثمون وليطلقوا النار أيضا في الهواء بكثافة ويصرخوا بالجميع أن يخرجوا من السيارة وينبطحوا في الأرض فيما تم أطلاق الرصاص الحي على كل شهود العيان ومن تواجد بالقرب من المكان. تم انزال الجميع من فوق السيارة وأثناء اخراج محمد مع اصدقائه من السيارة صرخ على المسلحين ماذا تريدون مني قد أنا مكون ( مجروح) في رجلي (قدمي). لم يتوقف المسلحون المجهولون والذين رصدتهم أعين الناس وكاميرات المراقبة الخاصة بمطار عدن الدولي والمحلات القريبة من مكان الحادث ليقوموا بأخذ "محمد الأقليمي" فوق الطقم وبطريقة مهينة وليضربوا الرصاص على أصدقائه الذين نجو بأعجوبة من ذلك . ذهب أصدقاء محمد ليبحثوا عن محمد، ولكن المفاجأة كانت بنشر صور جثمان مجهول لشاب ثلاثيني في الممدارة. الجثمان المجهول والذي تم نقله إلى مستشفى الجمهورية في خور مكسر، وتعرف عليه أصدقائه وأقاربه ظهر عليها تشويه الملامح وأثار التعذيب الذي تلقاه محمد خلال الست الساعات منذ اختطافه من الطريق البحري . لم تنتهي قصة محمد الأقليمي فهي مأساة جديدة وجريمة بشعة نفذت في وضح النهار وأمام أعين الأجهزة الأمنية في عدن وحزامها الأمني.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : والدة الشاب محمد الإقليمي تظهر بحالة منهارة وتطالب بدفن جثمان ولدها في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.