توزيع مساعدات صينية للإيتام والمرضى والاسر الفقيرة بعدن

وزعت مؤسسة عدن لكفالة الأيتام بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ،بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ، المساعدات المقدمة من الصين، لـ/500/ حالة من الايتام والمرضى والاسر الفقيرة في عدد من المديريات عدن .

واوضح منسق العام للجنة العليا للإغاثة مستشار وزارة الادارة المحلية، جمال بلفقيه، بان اللجنة العليا للإغاثة مستمرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات لتقديم اوجه الدعم الازم وتوفير الاحتياجات الاساسية للأسر الفقيرة والاشد احتياجا, بسبب الظروف المعيشية والانسانية الصعبة التي تعيشها البلاد والناجمة من حرب المليشيات الحوثية الانقلابية .

ودعا منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل الاغاثي والانساني الى توسيع مستوى خدماتها ومساعدتها لتغطية شرائح مختلف من المستفيدين .. مشيدا بأنشطة وبرامج مؤسسة عدن لكفالة الايتام في تأمين الخدمات الاساسية لهذه الفئة التي فقدت المعيل لهم.

فيما اشارت رئيس مؤسسة عدن لكفالة الايتام، ناهد عثمان، الى ان المساعدات المقدمة تأتي في اطار المشاريع والخدمات التي تقوم بها المؤسسة للأيتام والاسر الاشد احتياجا وشملت توزيع اكياس رز .. لافتة الى المؤسسة نفذت خلال الفترات السابقة عدد من المشاريع منها توزيع الحقيبة المدرسية والكفالة الشهرية للإيتام والارامل واقامة حلقات توعية واطباق خيرية وافطار صائم ،ومبالغ نقديه، موكده بان المؤسسة تسعى لمساعدة شريحة الايتام والفقراء وكل من يحتاج الى مساعدة ومد يد العون لهم في شتى الجوانب.

وشهدت عملية التوزيع، قيام مؤسسة عدن لكفالة الايتام بتكريم الجهات الداعمة لجهودهم لفعل الخير والعطاء عن طريق دعم مشاريع وبرامج وانشطة المؤسسة .