المخلافي يؤكد على شرعية "هادي".. الحوثيون يقوضون منظومة حقوق الإنسان

أكد المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، على تقويض المنظومة المدافعة عن حقوق الإنسان باليمن، وذلك بسبب ممارسات مليشيات الحوثي الإنقلابية تجاه المنظومة الحقوقية والإنسانية في البلاد منذ الإنقلاب الذي قادته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم بجلسة الاستماع التي نظمها المركز الثقافي اليمني بالقاهرة أمس، على موقف الشرعية الدستورية لليمن، وللرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تحقيق السلام الشامل والعادل لكافة أبناء الشعب اليمني بما يتضمن إنهاء كافة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأكد على أهمية عقد هذه الفعاليات في سبيل الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تقوم به المليشيات الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني، وتم عرض فيلم توثيقي قصير عن انتهاكات حقوق الإنسان وأشكال التعذيب التي يتعرض لها المختطفون من قبل مليشيات الحوثي.

شارك بالندوة نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، مراد الغاراتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان.