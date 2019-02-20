"الغد المشرق" تناقش انتفاضة قبائل حجور في محافظة حجّة ضد مليشيا الحوثي

بثت قناة الغد المشرق مساء الثلاثاء حلقة حوارية من برنامج اليمن يتحرر الذي يعدّه ويقدّمه فارس البيل .

تمحور النقاش حول انتفاضة قبائل حجور في محافظة حجّة ، وتباشير امتداد الانتفاضة إلى منطقة عذر في محافظة عمران .

ولتقديم قراءة وتحليل للانتفاضة ودلالاتها ومآلاتها استضاف معد ومقدّم البرنامج كل من :

العميد جميل المعمري الخبير العسكري والاستراتيجي ، والمحلل السياسي عاطف الربيعي ، ومن مصر اللواء نصر سالم الرئيس السابق للاستطلاع في الجيش المصري .

في بداية الحلقة قدّم العميد جميل المعمري شرحا تفصيليا للعمليات العسكرية والمقاومة التي تبديها قبائل حجور للمليشيات الانقلابية .

و أوضح المعمري إن ما يجري على الأرض انتفاضة مكتملة الأركان فقد استطاعت القبائل شل حركة المليشيات في مساحات شاسعة في محافظة حجّة ، وتوسّع مسرح العمليّات إلى أطراف عمران .

وعن أهمية المنطقة التي تسكنها قبائل الحجور أوضح المعمري أنّها تكتسب أهمية قصوى لارتباطها أولا في الذهنية الحوثيّة والذهنية الشعبية في مناطق الشمال أنّها منطقة نفوذ حوثي مضمونة الولاء باعتبار حجّة تأتي بعد صعدة في الأهمية العسكرية والاجتماعية للمليشيات ، كما تشكل المنطقة أهمية استراتيجية كونها تربط مناطق حرض الحدودية مع السعودية ومثلث عاهم .

ووجّه المعمري نقدا لقيادة الشرعية لعدم تقديمها الدعم والإسناد اللازمين لدعم صمود الحجوريين ، كاشفا قرب مسرح العمليات العسكرية من تمركّز قوّات الشرعية التي لم تحرّك ساكنا بحسب إفادة المعمري .

وقال المعمري كنا ننتظر اصدار هادي أوامره بتحريك ألوية من وادي حضرموت او أي منطقة أخرى لإسناد قبائل حجور ، ولكن ذلك لم يحدث .

وطالب المعمري بسرعة التدخل العسكري المباشر من قبل الجيش الوطني وتحريك الجبهات الأخرى لتخفيف الضغط على جبهة حجور التي كثّفت المليشيات ضغطها عليها .

المحلل السياسي عادل الربيعي قدّم قراءة معمّقة لدور القبيلة وأسباب الإرباك والتيه الذي اتسم به مؤخرا ، وارجع الربيعي أسباب ذلك إلى فقدان الموجّه منذ ثمان سنوات تقريبا .

وأوضح الربيعي إن المشروع الإيراني اشتغل على نسف وتدمير بنية القبيلة والحاقها بمركز السيطرة الحوثية عبر استحداث صيغ قبليّة تنظيمية تسهل لهم احتوائها .

وتابع الربيعي : القبيلة اليمنية حسّاسة جدا تجاه قيم الكرامة والنخوة .. بالمقابل فإن المشروع الحوثي السلالي القائم على فكرة الاستعلاء يستفز القيم القبلية ، لذا فإن مرحلة الصدام قادمة لا محالة ، ولكنها تحتاج تدخّل من الشرعية .

امّا الرئيس السابق لجهاز الاستطلاع في الجيش المصري اللواء نصر سالم فقد نصح الشرعيّة بضرورة التدخّل العاجل والاستفادة من المستجد الإيجابي في المعركة وهو انتفاضة حجور .

وقال اللواء نصر سالم إن دور الأرض يتم تقديره في المعركة استنادا لعدة عوامل بينها طبيعة الأرض ، وفي حال قبائل حجور فإن الأرض الجبلية في العلم العسكري تعرف بالأرض الحاكمة لانها تسيطر على ما حولها .

وتابع سالم هناك عامل أهم آخر في دور الاض في المعركة وهو دور البشر الساكنين عليها ، وبما ان قبائل حجور الساكنة على هذه الأرض الجبلية قد انتفضت فإن هذا مستجد عسكري إيجابي لصالح قوات الشرعية ولا ينبغي لها ان تهمله .

واجمع ضيوف الحلقة على إن انتفاضة حجور إمّا أن تكون جذوة او تكون عِبرة للقبائل الأخرى في حال تركتها الشرعية تواجه مصيرها بمفردها في مواجهة بطش المليشيات الانقلابية .