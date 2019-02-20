شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الريال اليمني يرتفع بشكل مفاجئ امام الريال السعودي والدولار صباح اليوم الاربعاء...اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء قبل قليل ان الريال اليمني يشهد تحسن كبير ومستمر حتي صباح اليوم . الشراء الدولار ===570 الريال السعودي ===149 البيع الدولار ===580 الريال ===152

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