البحسني يشيد بمناقب الراحل باظفاري ويصفه بعنوان النجاح المهني

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمناقب فقيد حضرموت والوطن عمر فرج باظفاري وتضحياته في سبيل بناء الوطن.

جاء ذلك خلال حفل تأبيني أقيم صباح اليوم بالمكلا، ألقى خلاله محافظ حضرموت كلمة أشار فيها إلى أن الفقيد باظفاري كان عنوانا للنجاح المهني ومن الكوادر التي نالت الشرف بالعمل في أعلى مراكز الدولة على مستوى حضرموت والوطن.

وأشار المحافظ البحسني بنضالات الفقيد الذي ارتبطت حياته بأسماء قيادات كبيرة، وقدم خدمات جليلة للوطن خلال فترات تقلده لمناصب متعددة كان اخرها مستشار محافظ حضرموت لشؤون الإستثمار.

كما ألقيت خلال الحفل كلمات من قبل وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العليي نيابة عن مؤتمر حضرموت الجامع، وكلمة نيابة عن أسرة الفقيد القاها نجله نادر عمر باظفاري، وكلمة عن الهيئة العامة للإستثمار ألقاها مدير عام الهيئة محفوظ باخليعة، وكلمة نيابة عن وزير الثروة السمكية ألقاها نادر باوزير، وكلمة عن نيابة عن الحزب الإشتراكي اليمني ألقاها سكرتير أول منظمة الحزب الإشتراكي اليمني محمد الحامد، تطرقت جميعها لمحطات متفرقة من لحياة الفقيد باظفاري ومسيرة المليئة بالإنجازات.

والقيت خلال الحفل مرثية شعرية من قبل الشاعر ناصر بارشيد، كما تم توزيع إصدار خاص بمناسبة حفل التأبين تحت عنوان "عمر فرج باظفاري، القيمة .. والقامة".

يذكر أن الفقيد عمر فرج باضفاري من مواليد مدينة الشحر عام 1948م، ومتزوج وله ثلاثة أبناء، وتقلد العديد من المناصب والمواقع القيادية في حضرموت والوطن.