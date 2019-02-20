البحسني يعلن اقتراب افتتاح مطار الريان في القريب العاجل

كشف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا سيكون قريباً جداً .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) " إن المطار تم تجهيزه بأجهزة التفيش والأمن ويجري حالياً تدريب طاقمه والكوادر الأمنية التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بالمطار ووضع اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاحه في القريب العاجل .

مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع انطلاقاً من أهميته في التخفيف عن المواطنين .

وعلى صعيد متصل، أوضح محافظ حضرموت أن القضاء في ساحل حضرموت تم تدمير منشآته وتحويلها الى سجون إبان حكم القاعدة للمكلا .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن قيادة السلطة المحلية نفّذت مهمّة كبيرة بإعادة تأهيل مرافق القضاء وترميمها وتم استئناف القضاء لعمله والبت في قضايا المواطنين " .

وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام مؤخراً كأول حكم بالإعدام عقب تحرير المكلا عام 2016م وهل سيتبعه متابعات وتنفيذ لأحكام وقضايا مماثلة، أكد المحافظ أن القضاء عاود بته لقضايا ثأر وقتل وبموجبه نفّذ ذلك الحكم ، ولن تكون أمام القضاء قضايا منتقاه وسيبت في جميع القضايا دون استثناء .