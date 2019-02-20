البحسني: بنينا النخبة الحضرمية على أسس سليمة وتجاوزنا مسألة العشوائية

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن البناء العسكري لقوات النخبة بالمنطقة العسكرية الثانية كان موفقاً منذ البداية من حيث التجميع والتدريب والتأهيل وضمّهم للمؤسسة العسكرية متجاوزين مسألة العشوائية والمليشيات وما قد تخلقه من مشاكل .

وأوضح البحسني :" أن قوات المنطقة العسكرية الثانية تتميز بمستوى عالٍ من الانضباط والجاهزية وتمثّل انموذجاً في حُسن التعامل مع المواطنين في مختلف النقاط والمواقع العسكرية مما يعكس أن بناء هذه القوات تم بشكل جيد وتم إمدادها بوسائل التكنولوجيا لتكون قوة عسكرية حديثة .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن أفضل ما يميز هذه القوات أن أعداداً كبيرة من منتسبيها جامعيين ، الأمر الذي أسهم في جعلها قوة حديثة وتسهيل مهام قيادتها العسكرية التي نجحت باقتدار في عمليات تحرير المكلا وتطهير وادي المسيني والانتشار في قارة الفرس والقبضة الحديدية .

أوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن ملف الأمن في الوادي يجري تنفيذه بشكل مدروس وتم قطع خطوات عملية في ذلك ، وجرى التوجيه بإعادة بناء المراكز الأمنية والنقاط العسكرية بمداخل المدن لتستبدل بنقاط نموذجية ، كما تم الدفع بعربات وسيارات أمن لتعزيز الأمن في الوادي ، وسيشعر المواطن بهذه الجهود على الواقع خلال الأشهر القادمة .

وحول خطة تحديث المؤسسة الأمنية في الساحل ، قال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) " إنها خطة ناجحة أعادت تأهيل المؤسسة الأمنية ورفدها بحوالي ألف من الكوادر الشابة المؤهلة والآليات والمعدات العسكرية الحديثة وإعادة تأهيل المراكز الأمنية ، وذلك انطلاقاً من ايماننا بأن الأمن هو صمّام الأمان وقد تم نشر هذه القوات على مديريات الساحل والهضبة والمديريات الغربية ، شاكراً قيادة التحالف العربي وبالأخص دولة الامارات العربية المتحدة لدعمها لهذه الخطة الطموحة .

وأكد المحافظ أن كلية الشرطة بحضرموت تمثّل صرحاً علمياً أمنياً كبيراً ومهمّاً انتظره المواطنون كثيراً وستلعب الكلية دوراً مهماً في إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة تحت اشراف كوادر ونخبة من القادة والأساتذة والجامعيين .