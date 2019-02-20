بن بريك يتحدث عن التفجير الإرهابي في القاهرة

علق الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، على الحادثة الإرهابية بالقاهرة التي راحت ضحيتها أرواح بريئة.

وقال بن بريك إن الإرهاب قد أقنعوا أنهم في طريقهم إلى الجنة من خلال اقدامهم على إزهاق أرواح من يعتقدون أنها مباحة في عقيدتهم الفاسدة.

وكتب بن بريك عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تفجير القاهرة الإرهابي نصيحتي لرجال الأمن: هؤلاء لا تأمل أن يسلموا أنفسهم وهم في مهمة، قد أقنعوا أنهم في طريقهم إلى الجنة !! لاتقرب منهم أخي ولكن صوب بندقيتك صوب رأسهم من بعد واضغط زنادك مطمئناً متقربا لله ولاتأخذك فيهم رأفة ولارحمة ".

وكان قد كشف مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي لعبوة ناسفة بوسط القاهرة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، صباح الثلاثاء، قوله إن ضابطا، برتبة مقدم، توفي متأثرا بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر، بالقرب من الجامع الأزهر، بوسط القاهرة، عند محاولة القبض على إرهابي تطارده الشرطة.

وقال المصدر الأمني إن الضابط الذي توفي لاحقا متأثرا بإصابته ينتمي إلى جهاز "الأمن الوطني".

ويرتفع بالتالي عدد الضحايا من رجال الشرطة إلى 3 قتلى، من جراء انفجار العبوة الناسفة، الذي أسفر أيضا عن مقتل الإرهابي.

وكان الانفجار قد أسفر، وقت وقوعه، عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين، أحدهم طالب تايلاندي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد الانفجار إن قوة أمنية كانت تطارد "إرهابيا" في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل "انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته".