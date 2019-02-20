بن بريك يشيد بأبناء حضرموت في انجاح الدورة الثانية لالجمعية الوطنية

أكد الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن حضرموت لعبت دورا فعالا في انجاح الدورة الثانية للجمعية الوطنية بالمكلا.

ورصد 'الخليج 365' تغريدة لبن بريك عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: "ما كان للنجاح الكبير لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية في المكلا وللفعاليات المصاحبة أن يكون، لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل قيادة المجلس الانتقالي في حضرموت بقيادة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ومن معه والتفاف شعبنا في حضرموت حولهم فشكرا جزيلا أيها الأبطال".

وكان قد أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي أثناء انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية بالمكلا أن ملف وادي حضرموت الأمني يجب ان يسلم لأهله مثل المكلا فهم الأحرص عليه بلا منازع.

وقال الزبيدي: "لن يستمر تمركز الارهاب في وادي حضرموت مهما كلفنا الأمر، فقد آن لأبناء حضرموت قيادة أرضهم وتصرف شعبنا في الوادي هو عين العقل.. والا مثل هذا الوضع يستوجب التدخل العاجل".

وتابع الزبيدي: "الاخطار قادمة والعداون الحوثي يشكل خطرا ونحن مستمرون في مجابهته ولن نتواني في ذلك، ونحن فقدنا خيرة الرجال في المعارك ضد الإنقلابيين وكان رحيل طماح والزنداني خسارة فادحة علينا".

وأوضح الزبيدي أن من يمثل طهران والدوحة واسطنبول لن يكون شريكا صادقا مع التحالف، والمجلس هو خير حليف له .. مجددا دعمهم للأشقاء في دول التحالف وجديتهم في الحوار وإحلال السلام ووحدة الصف.

ويُولي المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظة حضرموت - كبرى محافظات الجنوب - أهمية كبيرة حيث يعتبرها عمق الجنوب الاستراتيجي وعاصمته الاقتصادية والثقافية.