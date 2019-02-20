عناصر مهربة تتسبب في اندلاع حريق في أكبر أنابيب النفط بشبوة

اندلع حريق هائل في احد اكبر انابيب نقل النفط الواقع على حدود وادي جنة ، بعد عملية تهريب واسعة نفذتها قوات مكلفة بتأمين الانبوب النفطي و بتواطئ مع الحوثيين ، حيث كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين في محافظة شبوة .

وقالت مصادر محلية إن سبب الحريق يرجع الى تواجد مولد كهربائي لدى المتورطين، كان يستخدم لضخ النفط الخام الى الناقلات النفطية، ليتم تهريبها بعد ذلك الى المناطق الشمالية.

هذا وقد تسبب الحريق باضرار مادية كبيرة في الانبوب النفطي ، واحتراق شبه كامل للمولد الكهربائي الذي كان يستخدم من قبل المتورطين.

وشهدت محافظة شبوة عمليات نهب وتهريب متكررة للنفط الخام في الاونة الاخيرة، وتم ضبط عدد كبير من المتورطين من قبل قوات النخبة الشبوانية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ومن جانب آخر، أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، شرقي صنعاء، مساء السبت 17 فبراير 2019م، عملية تهريب 3 آلاف لتر ديزل، داخل صهريج ماء (وايت)، بعد تمويهه بملصق مكتوب عليه (مياه صالحة للشرب).