غلاب: انتفاضة حجور كشفت مدى ضعف الحوثي

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن حجور ضمن أولويات الشرعية والتحالف فالمجتمع الحجوري يدافع عن نفسه وعن اليمن ومقاومة صلبة قوية وحجر الدومينو التي ستقود الحوثية الى سلسلة هزائم متلاحقة وما قد شافت الحوثية من الجمل الا أذنه..
وأضاف، عبر حسابه على تويتر أن حجور البطولة والصمود تلقن الحوثية درسا قاسيا ومؤلما وظهرت مليشيا الحوثية كمليشيا رثة وجبانة.
وتابع: مع انتفاضة حجور المسلحة بدأت الحوثية تتواصل هنا وهناك وبانها ستلتزم بالمرجعيات ومستعدة للحل السياسي وتقدم تنازلات من تحت الطاولة.
وأردف: لقد أرعبتهم الحركة الاجتماعية الوطنية التي دشنتها حجور ووجدت نفسها تتهاوى كاعجاز نخل خاوية وعاد ما قد شافت الحوثية شيء.
المقاومة الاجتماعية شد وطأة.
وأكد أن انتفاضة حجور المسلحة كشفت مدى عجز الحوثية وكسرت عجرفتها خلال فترة قصيرة.
ولفت إلى أن حجور تقاتل بشراسة الكرامة اليمنية تدافع عن نفسها وعن الوطن.اقتربت ساعتهم وفجر اليمن الجمهوري قادم وسقوط الحوثية حتمية يمانية.
ومضى قائلا: ساعتهم وفجر اليمن الجمهوري قادم وسقوط الحوثية حتمية يمانية.
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