تفاصيل كسر زحف المليشيا الموالية لإيران على «كشر» بحجة

أوردت صحيفة خليجية، تفاصيل كسر زحف المليشيا الموالية لإيران زحفاً على كشر بمحافظة حجة.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أفضت المعارك التي تدور في 3 جبهات بين الميليشيات الحوثية وقبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة عن مقتل 30 حوثياً على الأقل، خلال يومين، بالتزامن مع ضربات جوية لطيران التحالف ضد تعزيزات الجماعة وإنزال جوي لأول مرة لإغاثة السكان.

وفيما أكدت مصادر قبلية، انكسار زحف الميليشيات الحوثية جنوب مديرية «كشر»، أفادت بأن الميليشيات تمكنت من إحراز تقدم محدود في جبهة «العبيسة» شرقي المديرية، تمثل في احتلال منطقة «قرايات» بعد أن أمطرتها بوابل من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعلى رغم سوء الأحوال الجوية في مديرية كشر، التي تقترب من إكمال شهرها الأول، مع مواجهة الزحف الحوثي والحصار المطبق من قبل الميليشيات، تمكنت مروحيات التحالف الداعم للشرعية من تنفيذ أول إنزال جوي للمؤن الطبية والغذائية لإغاثة السكان.

وأكدت مصادر قبلية أن مسلحي الجماعة الحوثية قاموا أمس بتفجير عدد من المنازل في منطقة العبيسة، إضافة إلى تفجير مسجد «الفاروق» في منطقة بني شرية في الجهة الجنوبية من المديرية، وسط موجة نزوح واسعة للسكان من مناطقهم، جراء القصف الحوثي على القرى والمنازل.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن رجال قبائل حجور صدوا أمس عدداً من الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة محاور، وتكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتمكن رجال القبائل بعد معارك ضارية خاضوها ضد الميليشيا الانقلابية، في منطقتي بني شهر والمسيل، شمال مديرية كشر، من صدّ هجوم عنيف لميليشيات الحوثي، وأوقعوا في صفوفها 11 قتيلاً على الأقل وعدداً من الجرحى وإعطاب عربتين عسكريتين.

وتزامن صدّ الهجوم مع ضربات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في عدد من المواقع، بينها ضربتان استهدفت تجمعات الجماعة الحوثية في منطقة «بني شهر»، أدت إلى تدمير آليات عسكرية وقتل عدد من عناصر الميليشيات.

وكان رجال القبائل صدوا الاثنين هجوماً للميليشيات شمالي مديرية كشر، وأقعوا في صفوف الجماعة أكثر من 16 قتيلاً، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية ميدانية.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية أقدمت خلال الأيام الماضية على قطع جميع شبكات الاتصالات والإنترنت عن مديريات كشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة، في مسعى لعزل تلك المديريات عن العالم والتعتيم عن الانتهاكات والجرائم التي تقترفها بحق المدنيين من قصف متعمد لمساكنهم ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية للمناطق التي يطبقون حصاراً خانقاً عليها منذ 4 أسابيع.

وأفادت المصادر القبلية بأن تعزيزات الميليشيات لا تتوقف باتجاه مناطق حجور من الجهات الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية، إلا أن استبسال مقاتلي القبائل بأسلحتهم الشخصية أفشل مساعي الجماعة لاقتحام المديرية.

وسيطر رجال القبائل في الجبهة الجنوبية على جبل «جمانة» القريب من بني رسام؛ حيث المنطقة الفاصلة بين مديرية كشر وأفلح الشام، إلا أن القصف الحوثي المتواصل أدى إلى نزوح مئات الأسر من بني شرية وبني رسام وبني عثمان والطلاحية.

ويخوض رجال القبائل في حجور منذ نحو شهر، أشرس المواجهات مع الجماعة الحوثية، التي تريد أن تحتل مديرية كشر للسيطرة على موقعها الاستراتيجي حيث يمر الخط الرئيسي، الرابط بين عمران وحجة وصعدة وصنعاء، والمتجه من منطقة حوث إلى مديرية حرض مروراً بمديرية مستبأ.

ويطالب رجال القبائل قوات الجيش اليمني المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة في مديريات حيران وميدي وحرض بشنّ عمليات عسكرية باتجاه الشرق نحو مديرية كشر لفك الحصار عنها، مروراً بمديرية مستبأ.