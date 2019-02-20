مقتل وإصابة 25 حوثيا في محاولة تسلل فاشلة بالضالع

قتل 15 من مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 10 آخرون، في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية وفقا لـ"العين الإخبارية": إن قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت محاولة تسلل حوثية صوب "حبيل نعمة" بمديرية الحشاء بالضالع.
وأوضحت المصادر أن بقية عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فرت عقب إفشال الجيش اليمني محاولة تسللهم.
ولجأت المليشيا الإرهابية إلى تعويض خسائرها الفادحة بقصف المناطق المأهولة بالسكان في مناطق "الدخلة" و"حبيل نعمة" بمديرية الحشاء، وهو ما أسفر عن أضرار في المنازل والممتلكات.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، الأحد، من تحرير العديد من التلال والقرى في مديرية الحشا، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وذكر مصدر عسكري بالجيش وفقا لـ"العين الإخبارية" أن قوات الجيش، مسنودة من المقاومة الشعبية، نجحت في تحرير التلال والقرى المحيطة بمنطقة "السوق" فيما تشن هجوما عسكريا على مرتفعات "الطاحون" الاستراتيجي، أهم تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحشا.
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