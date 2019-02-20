شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشافها ما يفعله في حضرتها مع صديقاته .. أغرب دعوى خلع تقدمها هذه الزوجة للمحكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زوجى متصابى التعرف على الفتيات والسيدات وهوايته الخاصة حاولت كثيرًا تغيير طباعه مرات بالشدة وأخرى باللين لكن الفشل كان حليفى لن أتحمل الحياة في هذا الجو المريض طلبت منه الطلاق لكنه رفض فقررت خلعه.

الزوجة الجميلة وقفت تروى أزمتها مع زوجها قائلة زواجى كان من خلال زميله لوالدتى تعرفت على زوجى وأعجبت به كان شابًّا وسيمًا أسلوبه جذاب وراقى وافقت علي الارتباط به لتتم الخطوبة في حفلٍ صغيرٍ جدًّا بدأنا بعدها فى إعداد عش الزوجية.

بعد شهور قليلة تم الزفاف وبدأت حياتى معه.



شعرت بصدمة قاسية كما فقدت ثقتى في نفسي رفضت مواجهته حتى لا أفقد كرامتى تعاملت معه بجفاء شديد لم يهتم بالأمر كأنه نهائيًّا .

بدأت فى مراقبته دون أن يشعر لأكتشف أن زوجى زير نساء يتعرف عليهن من خلال مواقع التواصل المعروفة وغير المعروفه

لأن قلبى لم يصدق كلامه راقبته دون علمه لأكتشف أنه قام بشراء هاتف محمول جديد ليتحدث من خلاله علي صديقاته اعتقادًا منه أننى لا أعلم عنه شيئًا.