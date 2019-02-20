شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك الحوثي ينهار بعد سماع خبر كالصاعقة ورد من "حجور" .. شــاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت مصادر مطلعة في الحكومة، عن قیام قوات التحالف العربي بأول عملیة إنزال دعم لإسناد قبائل حجور التي تخوض معارك عنیفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة في محافظة حجة شمال غرب الیمن.

وأضافت المصادر بأن التحالف قام بإسقاط أول شحنة دعم، دون أن یورد تفاصیل عن نوعیة ھذا الدعم.

ونقلت المصادر عن التحالف القول بأن الساعات القادمة ستشھد عملیات إسناد ودعم كبیر یساعد أبناء القبائل من الصمود أمام آلة الموت الحوثیة والحصار المفروض علیھم.

وكانت قبائل حجور قد ناشدت الشرعیة والتحالف العربي التدخل لفك الحصار عنھم وتحریر مناطقھم.

ویخوض أبناء القبائل في حجور منذ نحو شھر معارك عنيفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة بسلاحھم الشخصي ومن دون أي اسناد عسكري میداني من الحكومة أو التحالف .