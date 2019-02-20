شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع بإعلان غير مسبوق عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي من الرياض، إن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

وأكد أن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، مشددا على أن جهود التحالف متواصلة ضد القاعدة وميليشيات الحوثي على حد سواء.

وأشار المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، في حين تواصل الميليشيات إطلاق الصواريخ الباليستية وزرع الألغام البرية والبحرية.

وأكد أن ميليشيات الحوثي الانقلابية واصلت خرق اتفاقية ستوكهولم بأكثر من 1400 مرة، مشيرا إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

واعتبر أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية.

وعرض في المؤتمر الصحافي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية. وعرض أيضا أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة.

كما عرض المتحدث فيديوهات لاستهداف التحالف مواقع وآليات الميليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أميركية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.

ورصد التحالف عمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، وعرض المالكي فيديو يظهر دقة استهداف هذه المواقع دون التعرض للمدنيين، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي فقدت نحو ألف عنصر مقاتل خلال الأسبوعين الماضيين.