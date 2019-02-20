شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوها الليلة.. الأرض على موعد مع هذه الظاهرة العملاقة.. (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيكون سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة وهي ‘’ قمر الثلج العملاق ‘’. وبحسب سي إن إن عربية، يكون القمر مقابلا للأرض، مما يجعله ساطعا ومضيئا بالكامل.

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