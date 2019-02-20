شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من حجور ولا الحديدة .. للحوثيين يتلقون خبر من هذه الجبهة المشتعلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن،عن مقتل مسلحين حوثيين بانفجار لغم أرضي غرب تعز. وقال المصدر بأن ستة من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، قتلوا بانفجار لغم أرضي أثناء زراعة ألغام، قرب منطقة الربيعي غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن). وأضاف، إن المسلحين الحوثيين كانوا يزرعون ألغاماً غرب جبل المنعم المطل على منطقة الربيعي، وإن لغماً انفجر فيهم خلال عملية تثبيته على الأرض. وأشار إلى أن الحوثيين بدأوا بزراعة شبكات ألغام جديدة في ضواحي تعز.

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