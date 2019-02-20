هادي يشرح لوزير الدولة البريطاني معاناة اليمنيين

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت، والوفد المرافق له.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
كما استعرض الرئيس اليمني خلال اللقاء واقع الأوضاع في اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران على التوافق والسلام في البلاد وما خلفه من معاناة للشعب اليمني، واستهداف أيضاً دول الجوار.
من جانبه، جدد الوزير البريطاني التأكيد على موقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كامل تطلعات وأهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
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