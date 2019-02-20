بالفيديو.. الحرب تحول أطفال اليمن لعواجيز

نشرت روسيا اليوم، تقريراً عن فتاة يمنية من محافظة حجة اسمها ” فاطمة” أرهق الجوع جسدها النحيل، وظهرت ملامحها كعجوز في عز شبابها، رغم ان عمرها 12 سنة وورنها 10 كيلو جرام .
ووصفت الأمم المتحدة المجاعة في اليمن بالأسوأ في تاريخ العالم الحديث، حيث تعرض حياة ما يقدر بنحو مليونين من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية لخطر الموت .
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