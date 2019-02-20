بالفيديو.. أسلحة إيرانية مع القاعدة في حضرموت

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين أن قوات خاصة سعودية ووحدات أمنية يمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة في #حضرموت وأسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.

كما عثر خلال العملية على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر ومخدرات وعملات مزيفة.

وعرض المالكي خلال المؤتمر الصحافي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة الإيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية.

كما شدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أميركية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.

ورصد التحالف عمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، وعرض المالكي فيديو يظهر دقة استهداف تلك المواقع دون التعرض للمدنيين، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي فقدت نحو ألف عنصر مقاتل خلال الأسبوعين الماضيين.