بعد تجاهله حجور.. مغردون: غريفيث مندوب الحوثي في مجلس الأمن

تجاهل المبعوث الأممي البريطاني الى اليمن مارتن غريفيث العدوان الذي يشنه الحوثي ضد ابناء حجور في محافظة حجة رغم الدعوات التي وجهها يمنيون ومسؤولون .

وخلال الاحاطة المقدمة إلى مجلس الامن الدولي لم يذكر غريفيث حجة ولا ما تشهده من حصار حوثي على المواطنين وهو ما اعتبره معلقون في مواقع التواصل استمرارا للانحياز لجانب الميليشيات.

وقال المغرد رشاد الصوفي في تغريدة رصدها الخليج 365 بحسابه اليوم: لم تحاصر إسرائيل الفلسطينيين كما يفعل الحوثيين في حجور اليوم الغريب هو صمت المبعوث الخاص لليمن عن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في حجور من قتل وحصار ومنع إمدادات الماء والغذاء في محاولة لتركيع أبنائها.".

من جانبه قال الاعلامي عارف أبوحاتم في اشارة لتواطؤ غريفيث مع الحوثي إن "مندوب أنصار الله في مجلس الأمن مارتن غريفيث تحدث في إحاطته عن الحديدة والميناء لأنها معركة الحوثي المصيرية ولم يتحدث بشيء عن "حجور" فهي ليست يمنية والذين يقتلون فيها ليسوا بشراً !!".

وكان عضو الوفد الحكومي عسكر زعيل قال في تغريدة قبل الجلسة "نأمل من السيد مارتن غريفتثس اليوم في إحاطته لمجلس الأمن أن تحظى منطقة حجور على موقف انساني منه تجاه المواطنين العزل المحاصرين من المليشيات الحوثية الذي تستخدم ضدهم كل انواع وألة القتل الإجرامية مثل ما أقام الدنيا وما أقعدها بشأن الحديدة ولم يُلاحظ حتى اللحظة اي موقف بهذا الخصوص".

وكتب الإعلامي محمد الضبياني: هل لديك علم سيد مارتن غريفيث أن هناك مديرية تسمى كُشَر في محافظة حجة يقطنها 20 ألف مواطنا مدنيا، تتعرض منذ شهرين لحصار حوثي غاشم يمنع عنها الماء والغداء والدواء وقصف حوثي مستمر يستهدف قرى السكان بالدبابات والمدافع والقذائف الصاروخية من كل الاتجاهات؟!".

لكن المبعوث خالف ذلك بالصمت عما تتعرض له حجور وزاد بمدح زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وزعم انه ملتزم بإنجاح الاتفاق .