السيطرة على مواقع بالجوف وجيزان ونجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

سيطر ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم على مواقع واسعة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف بعد طرد مرتزقة العدوان السعودي الامارتي منها.

وأكد مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان خلال عملية هجومية واسعة انتهت بالسيطرة على عددا من المواقع والتباب في وادي أسطر بمديرية خب والشعف.

وأشار المصدر الى استهداف تحصينات وتجمعات المرتزقة بالقذائف الصاروخية والمدفعية محققة إصابات مباشرة .

وكانت وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية قد دمرت شاحنة محملة بالأسلحة وآلية عسكرية لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف.

وفي جيزان سيطرت وحدات من الجيش واللجان على عدد من المواقع التابعة للجيش السعودي جنوب جبل النار .

وأوضح مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بصاروخ زلزال واحد في عسير، كما أطلقت صاروخ زلزال واحد على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف تجمعٍ للمرتزقة وآلياتهم في منطقة الصوح قبالة نجران.

وأغارت القوات المشتركة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته غرب السديس، وأفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسللٍ للمرتزقة باتجاه موقع الحماد، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.