شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الكتاب الذي أصاب الحوثيين بالرعب وجعل مكتب عبدالملك يعلن حالة الاستنفار.. وما هو محتواه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع المشهد اليمني إن مكتب زعيم مليشيا الحوثي يشهد حالة استنفار كاملة، منذ أيام، بحثًا عن كتاب صغير مجهول المصدر والمحتوى، يتم توزيعه وتداوله بشكل واسع في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا العدوان الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع عن مصادر متطابقة أن مكتب عبدالملك الحوثي شكل لجنة للبحث عن الكتاب ومعرفة سبب انتشاره بين الأوساط الشعبية وعلى مستوى النخب اليمنية، ودراسة مخاطره على المليشيا بعد طباعته وتوزيعه وتداوله بصورة كبيرة بين المواطنين.

وقال الناشط أسامة العمري نقلاً عن مصدر وصفه بالموثوق إن “مكتب عبدالملك الحوثي في حالة استنفار بحثا عن كتاب صغير عبارة عن قصة تنتشر بين أوساط الناس وهناك اقبال كبير عليها”.

وأكد المصدر أن الحوثيين اصيبوا بحالة ذعر حينما حصلوا على نسخة من الكتاب الذي يعتبر سهل الحمل حتى أنه يوضع في الجيب.

وأضاف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رصده محرر المشهد اليمني “الصديق فتح لي الشهية لهذا الكتاب اريده بأي وسيلة.. وارجو من اي زميل وصديق يستطيع الحصول عليه اما ورقيا او إلكترونيا ارساله لي وله جزيل الشكر..مش نقول هذا الكلام واللي قده معاهم او من يوزعوه يرفعوا الاسهم حقه ..كما إحنا في ازمة وحراف”.