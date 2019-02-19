الفلكي الشوافي: ظاهرة فلكية تزين سماء اليمن والوطن العربي اليوم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي والخببر الدولي في الفيزياء الفلكية “عدنان الشوافي” ان اليمن ستشهد اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 الساعة 9:07 ظهرا بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) حدثا فلكيا هاما، حيث يمر القمر في الحضيض أقرب مسافة له من الأرض و يكون حضيضه هذا الشهر على مسافة مركزية من الأرض 356762 كيلو متر تقريبا و بعد حوالي 6 ساعات وفي الساعة 15:54 بالتوقيت العالمي الموحد يكتمل القمر بدرا، لذلك يبدو حجم القمر البدر في هذة الليلة أكبر من المعتاد أو ما يدعي لدي الكثير من متابعي السماء بظاهرة القمر العملاق.

يتزامن اكتمال القمر بدرا مع شروق القمر على الوطن العربي الذي يتزامن شروقة مع غروب الشمس و يكون القمر مشاهدا طوال الليل في السماء حتى شروق الشمس، كما أشار أن إنخفاض زاوية إرتفاع القمر لحظة الشروق تزيد المسافة الى القمر ولا تتيح أفضل رؤية لحجم القمر، لذلك يكون أفضل وقت لمشاهدة أكبر حجم للقمر في منتصف الليل من اليمن وجميع الدول العربية عندما يكون القمر باقصى إرتفاع له وسط السماء حيث يكون القمر في أقرب مسافة للراصد و أعلى قطر ظاهري.

وذكر الشوافي؛ إلى ان تلك الظاهرة تحدث لأن القمر يدور حول الأرض في مدار اهليجي (قطع ناقص) فهو يقترب و يبتعد من الأرض، فعندما يكون القمر في الحضيض وهي أقرب مسافة له من الارض يبدو قطر القمر أكبر بحوالي 14% مقارنة مع قطره عندما يكون في الأوج وهي ابعد مسافة له عن الأرض و عندما يتزامن ان يكون القمر بدرا في الحضيض تكون إضائته أعلى حوالي 30% مقارنة فيما لو كان في ابعد أوج للقمر عن الأرض، فكلما كان تزامن اكتمال القمر بدرا مع مروره في الحضيض يكون فارق الزيادة في القدره الظاهري لحجمه و اضائته قريب من هذة النسب.