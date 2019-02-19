غريفيث يعري تحالف العدوان ومرتزقته أمام مجلس الامن الدولي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية قد تبدأ اليوم أو غدا.

ونوه​ خلال جلسة ​مجلس الأمن​ الى وجود تحديات تواجه تطبيق اتفاق الحديدة، مؤكداً على التزام طرف الوفد الوطني بصنعاء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

وقال غريفيث: أن زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي صادق في التزامه باتفاق الحديدة، مؤكداً أن الحوثي كان دائماً إيجابياً وطبق تعهداته بالإفراج عن سجناء.

وحسب غريفيث فقد جرى تحديد مسؤوليات الأطراف اليمنية والاستعداد للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والتي تستطيع إطعام الشعب لأشهر، مبيناً أن المرحلة الأولى

وفيما يخص الاسرى والمعتقلين قال : اقتربنا من تحقيق أملنا في الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين اليمنيين