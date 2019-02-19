عــــــــــاجل: الريال السعودي ينهار بشكل كبير والدولار يتهاوى إلى رقم قياسي .. (اسعار الصرف الان)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني تحسنا ملحوظا مساء اليوم الثلاثاء أمام العملات الأجنبية. وهبطت أسعار الدولار الأمريكي الواحد أمام الريال اليمني إلى 578 ريال يمني للدولار الأمريكي الواحدفي عملية الشراء . فيما هبط سعر بيع الدولار الواحد إلى 588 كما هبط سعر الريال السعودي من 159 صباح اليوم إلى 152.5ريال يمني للريال السعودي الواحد مساء اليوم في عملية البيع فيما هبط سعر الشراء إلى 155.5. الدولار 578 بيع 588 السعودي 152.50 بيع 155.50 وحتى اللحظة لم تعلن الحكومة اليمنية والبنك المركزي اتخاذ حلول جديدة للحد من عملية الانهيار والتحسن المضطرب في الوقت الذي يعلن البنك المركزي أن سعر الدولار 440ريال في الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية

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