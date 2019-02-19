شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المجلس الانتقالي يجهز ثلاثة الوية عسكرية لتحرير وادي وصحراء #حضـرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن الترتيبات النهائية لاستكمال تدريبات ثلاثة الوية عسكرية ,لتحرير وادي وصحراء حضرموت وتأمينها . وذكرت المصدر ان المجلس الانتقالي الجنوبي يجري الترتيبات النهائية لاستكمال الويته العسكرية التي ستتولى تحرير وادي حضرموت وصولا الى الوديعة . وستتولى هذه الالوية مهام الأمن في وادي حضرموت باسناد من التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات. يذكر المجلس الانتقالي الجنوبي وعد في جلسة الجمعية الوطنية بالمكلا ,بتحرير وادي وصحراء حضرموت من القوات الشمالية التابعة لعلي محسن الاحمر.

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