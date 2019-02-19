شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توضح الوظائف الخاصة المسموح لليمنيين العمل بها(الوظائف هي..) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية توضح الوظائف الخاصة المسموح لليمنيين العمل بها والحصول على الاقامة

الميثاق نيوز- متابعات -

أعلنت السلطات السعودية السماح للزائرين اليمنيين بالعمل في المملكة العربية السعودية في مختلف الوظائف المهنية شريطة الحصول على إشعار الزائرين أو إشعار أهلية عمل.

واوضح الموقع الرسمي لنظام “أجير ” إن إشعار “الزائرين”: هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، حسب المدة المحددة في الإشعار.

كما بين الموقع إن إشعار “أهلية عمل”: هو وثيقة قانونية توثّق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة تُعامل معاملة رخصة العمل وتعتبر متطلب رئيس لطلب إصدار إقامة للزائر اليمني.

وحدد الموقع الوظائف والمهن التي يمكن للزائرين العمل فيها وهي وظائف مهنية أو وظائف منزلية.

الوظائف المهنية

تشمل جميع وظائف سوق العمل باستثناء الوظائف المسعودة.

الوظائف المنزلية

تشمل الوظائف التالية: سائق خاص، عامل منزلي، ممرض منزلي، مباشر منزلي، وسفرجي منزلي.