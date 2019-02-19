الصين تدعو الهند وباكستان لضبط النفس

دعت الصين اليوم الثلاثاء، الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء الحوار من أجل حل القضايا بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تزايد حدة التوترات خلال الأيام الماضية بين الهند وباكستان بسبب هجوم وقع الأسبوع الماضي في شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند والذي أسفر عن مقتل 40 عنصرا من قوات الأمن، حيث ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في هذا الهجوم، ولكن الأخيرة رفضت هذا الاتهام.

وقال شوانغ إن باكستان والهند دولتان مهمتان في آسيا، واستقرار العلاقات بينهما من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، معربا في الوقت نفسه عن أمله في ممارسة الدولتين أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا بينهما عبر الحوار.